Власти Канады подтвердили, что военные страны учат украинскую армию пользоваться артиллерией. Об этом заявила глава канадского Минобороны Анита Ананд, слова которой привело РИА «Новости».

На совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином она напомнила, что на прошлой неделе Украина получила гаубицы M777.

«Я могу подтвердить, что канадские военные сейчас обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием», — подчеркнула Ананд, не уточнив конкретное место обучения.

По данным Radio-Canada, в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине канадцы обучали боевиков националистического батальона «Азов»*. В Минобороны Канады эти данные опровергли, переложив ответственность на Украину: якобы сотрудники учебной миссии отбор людей не контролируют.

Доказательства того, что украинские неонацисты тренировались с канадскими инструкторами, нашел телеканал CTV.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.