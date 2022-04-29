Минобороны Канады подтвердило обучение украинских военных
Глав Минобороны Канады Ананд: канадские военные обучают украинских
Власти Канады подтвердили, что военные страны учат украинскую армию пользоваться артиллерией. Об этом заявила глава канадского Минобороны Анита Ананд, слова которой привело РИА «Новости».
На совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином она напомнила, что на прошлой неделе Украина получила гаубицы M777.
«Я могу подтвердить, что канадские военные сейчас обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием», — подчеркнула Ананд, не уточнив конкретное место обучения.
По данным Radio-Canada, в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине канадцы обучали боевиков националистического батальона «Азов»*. В Минобороны Канады эти данные опровергли, переложив ответственность на Украину: якобы сотрудники учебной миссии отбор людей не контролируют.
Доказательства того, что украинские неонацисты тренировались с канадскими инструкторами, нашел телеканал CTV.
*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.