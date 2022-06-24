Белый дом исключил участие солдат США в боевых действиях на Украине

Американские солдаты не будут участвовать в боевых действиях на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Президент [США Джо Байден] был кристально ясен: американские силы не будут воевать на Украине», — сказал Кирби во время брифинга. Его слова привел ТАСС.

При этом представитель Белого дома отметил, что американские власти продолжать выделять военную помощь, чтобы помочь Украине. О возможности отправки войск США на Украину Кирби заговорил после объявления о выделении нового пакета помощи украинской стороне. Речь шла о сумме 450 миллионов долларов.

В новый пакет военной помощи войдут 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерии, две тысячи пулеметов и 1,2 тысячи гранатометов. Также Украина получит четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч снарядов для артиллерии. Всего за время президентства Байдена Украине предоставили военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов.