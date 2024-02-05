Спецоперация 05 февраля 2024, 14:44 Пентагон потребовал от Украины уволить Залужного Le Temps: в Пентагоне потребовали увольнения главкома ВСУ Залужного Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Представители Пентагона давят на власти Украины, настаивая на увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила газета Le Temps, сославшись на источник в украинском Минобороны. Издание отметило, что у президента страны Владимира Зеленского, возможно, просто не останется выбора.

Анонимный собеседник рассказал журналистам, что сам слышал, как высокопоставленные американские военные говорили, что Залужный «представляет собой серьезную проблему» и даже является «препятствием к продолжению получения военной помощи от США». Источник считает, что главнокомандующий совершил ряд фатальных ошибок, в том числе не запросил нужную технику и «недостаточно предусмотрел» сопротивление ВС России. За это главкома уволили бы в любой другой стране, подчеркнул собеседник газеты.

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В публикации отмечается, что Зеленский сейчас больше склонен к тому, чтобы добиваться компромисса с Россией на возможных переговорах, а Залужный настаивает на том, что ВСУ должны сражаться за Донбасс.

«Если он (Зеленский. — прим. ред.) хочет вести переговоры, у него, возможно, не будет иного выбора, кроме как расстаться со своим главнокомандующим», — подытожили журналисты.

Ранее украинский лидер признался, что размышляет над заменой Залужного, считая, что «необходимы перезагрузка и новое начало».