Мир 05 февраля 2024, 00:15 Зеленский подтвердил планы заменить Залужного RAI: Зеленский заявил о планах заменить главкома ВСУ Залужного Официальный сайт президента Украины

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Президент Владимир Зеленский подтвердил свои планы заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.

«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Я размышляю над заменой Залужного, это правда», — сказал он.

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По словам Зеленского, замена также может коснуться «ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере». Причем этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет Украину.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский встречался с Залужным и попросил написать рапорт об отставке. Но главком ВСУ не стал этого делать. Конфликт между политическим и военным руководством Украины вызвал беспокойство у Запада и США.