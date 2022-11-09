Пентагон пообещал не вмешиваться в вопрос принадлежности Крыма | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 06:41 Пентагон пообещал не вмешиваться в вопрос принадлежности Крыма Замминистра обороны США Кол: украинцы решат, поставят ли военной целью возвращение Крыма РИА «Новости»

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США помогут Украине вооружением, но она должна сама решить, отвоевывать ли Крым у России. Об этом заявил на встрече с журналистами заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, сообщили «Известия».

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — сказал он.

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В Пентагоне добавили, что этот вопрос в ведении Украины и России. США в любом случае продолжат поставлять вооружение украинской армии.

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Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план по захвату Крыма. Об этом заявил источник The Daily Beast. Ответственной за этот проект назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву.

Она уже заявляла публично, что украинские власти хотят силой вернуть полуостров, и в этом им поможет сеть местных информаторов. Однако основной путь решения вопроса принадлежности Крыма, по ее мнению, политико-дипломатический.