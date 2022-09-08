Байден одобрил новый пакет помощи Украине в размере 675 миллионов долларов | 360°

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Байден одобрил новый пакет помощи Украине в размере 675 миллионов долларов

Президент США одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 675 млн долларов

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Пакет военной помощи США на сумму в 675 миллионов долларов одобрили в Белом доме. Такое распоряжение сделал президент Джо Байден. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщило агентство Reuters.

«Вчера президент [США Джо Байден] одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», — сказал он на пресс-конференции на военной базе Ramstein Air Base в Германии.

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США возглавили контактную группу по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group). Встреча министров обороны прошла на американской военной базе к востоку от города Рамштайн. Участники обсудили, каким образом будут поддерживать киевский режим в долгосрочной перспективе.

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Штаты без огласки решили поставить Украине свои самые точные управляемые артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, сообщило агентство Bloomberg. Об этом стало известно из бюджетных документов о пополнении арсенала. Такие снаряды впервые использовали в 2007 году в Ираке.

США

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Джо Байден

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