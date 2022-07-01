Немецкий политик назвал Зеленского сумасшедшим

Президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», потому что вместо мира в своей стране требует эскалации конфликта с Россией. Такое мнение высказал в газете Nachdenkseiten бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер.

«На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что „тучи сгущаются“», — говорится в статье.

«Воинствующим державам» нужно было в первые часы спецоперации «серьезно продемонстрировать усилия по установлению мира». Проработать способы достижения мира можно было и на саммите НАТО в Мадриде, но этого не сделали. Виммер считает, что «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам».

При этом президент Зеленский был «в двух словах»: либо Запад предоставляет Украине оружие, необходимое Украине для победы над Россией, либо Запад сам вступает в конфликт с Россией.