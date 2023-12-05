Спецоперация 05 декабря 2023, 05:04 «Пара дней и оборона рухнет». Российские силы почти полностью заняли жилую застройку перед Кураховом РИА «Новости»: ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Кураховом РИА «Новости»

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Вооруженные силы России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Кураховом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

По словам бойца, на Донецком направлении российская армия продвигается, активно освобождая населенные пункты. В населенном пункте перед Кураховом многоэтажная застройка полностью освобождена от ВСУ — единичные очаги сопротивления остались только в частном секторе.

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«Буквально несколько домов — и оборона противника полностью рухнет», — заявил собеседник агентства.

В районе Курахова организована сеть защитных укреплений, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР, сообщил боец.

В воскресенье, 3 декабря, министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 300 бойцов и шесть единиц техники на Донецком направлении.