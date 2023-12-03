Спецоперация 03 декабря 2023, 14:51 ВСУ за сутки потеряли до 300 человек на Донецком направлении МО: ВС России за сутки уничтожили до 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Юг» Вооруженных сил России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 300 военных и шесть единиц техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Бойцы ВС РФ нанесли поражение украинским боевикам при помощи артиллерии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка в ДНР. ВСУ также лишились двух автомобилей, машины пехоты, орудия Д-20, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и гаубицы Д-30.

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Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 545 самолетов ВСУ, 9361 беспилотный летательный аппарат, 256 вертолетов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 759 танков и других боевых машин.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинскому командному пункту центра управления ПВО возле Днепропетровска. Российские военные использовали БПЛА, артиллерию, ракетные войска и авиацию.