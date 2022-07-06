Гуманитарную помощь в рамках акции «Доброе дело» отвезут в Угледар

Фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья, продукты и необходимые вещи повезут нуждающимся в Донецкую Народную Республику, в город Тельманово.

Наборы с продовольствием и необходимыми вещами доставят вместе с военными. Под Угледаром до сих пор идут боевые действия, поэтому гуманитарная помощь очень нужна.

Акцию «Доброе дело» поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Присоединиться может каждый житель региона. Узнать о расположении ближайшего пункта сбора и о том, какая помощь нужна, можно на сайте volontermo.ru.

Накануне гуманитарную помощь доставили в населенный пункт Тельманово, местные жители получили около 80 тонн продуктов длительного хранения и сладостей. Всего гумпомощь оказали примерно четырем тысячам семей.