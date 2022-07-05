Гуманитарную помощь в рамках акции «Доброе дело» отвезут в Тельманово

Фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья сейчас стоят в пропускном пункте Успенка. В этот раз к акции «Доброе дело» подключился и Союз армян России. Продукты и необходимые вещи повезут нуждающимся в ДНР, в Тельманово.

Ранее первый вице-президент Союза армян России, руководитель регионального отделения организации в Московской области Лусик Гукасян заявил, что организация не понаслышке знает о необходимости помощи людям в сложной гуманитарной обстановке. Недавно в такой же ситуации оказались и армяне в Нагорном Карабахе после эскалации конфликта.

«Мы присоединились к этой акции, которая идет от Московской области. Порядка 80 тонн продуктов длительного хранения и сладостей направляются в регион для семей. Около четырех тысяч семей получат помощь», — сказал Гукасян.

Жителям Донбасса везут сахар, тушенку, растительное масло, коробки со сладостями.

Акцию «Доброе дело» поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Присоединиться может каждый житель региона. Узнать о расположении ближайшего пункта сбора и о том, какая помощь нужна, можно на сайте volontermo.ru.