Спецоперация 10 февраля 2024, 15:27 Отмечавшие назначение Сырского офицеры ВСУ попали под удар Подполье: под Харьковом ударили по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные поразили место, где украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского новым главкомом ВСУ. Застолье проводилось на востоке Харьковской области — в городе Великий Бурлук. Об этом РИА «Новости» заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что ВС России также ударили по украинской нефтебазе в Харькове, снабжающей украинских боевиков топливом. По его словам, из-за обстрела повреждения получили как минимум 11 единиц военной техники. Нефтебазу атаковали, когда в ней было максимальное количество горючего.

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«Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки», — указал Лебедев.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением опорного пункта ВСУ в районе Берестового Харьковской области. Военнослужащие ликвидировали с помощью беспилотников украинские огневые точки и укрытия в зоне спецоперации.