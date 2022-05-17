Отличившихся бойцов российских ПВО наградили прямо на полях спецоперации

Отличившимся при проведении спецоперации российским военным вручили госнаграды. Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин поблагодарил за службу артиллеристов, мотострелков и бойцов войск ПВО, сообщило РИА «Новости».

Награждение прошло прямо в полевых условиях. Офицеры и сержанты получили орден «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова, Жукова и другие госнаграды.

«Всем желаю, прежде всего, успешного решения поставленных боевых задач. Берегите себя и своих подчиненных», — сказал Александр Лапин.

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