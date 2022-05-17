Появились кадры отправки танков Т-90М «Прорыв» российской армии

Телеканал «Звезда» показал на видео отправку танков Т-90М «Прорыв» в российскую армию. Танкостроители положили в каждую машину конверты с письмами и рисунками детей, а также православные иконы.

Техника тщательно проверена и обкатана.

Танк Т-90М — самый совершенный из всех Т-90 и наиболее приспособленный к действиям в условиях современного боя. У таких машин полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть. Новые танки надежны и требуют минимального техобслуживания. Кроме того, они способны обмениваться данными с другими танками онлайн.

Эшелон таких машин торжественно отправил в распоряжение ВС РФ Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию «Ростех»).

По данным пресс-службы завода, подготовка и освоение серийного производства модернизированных танков полностью завершена, квалификационные испытания показали положительные результаты.