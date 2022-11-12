Спецоперация 12 ноября 2022, 07:42 Освобожденный боец ДНР сообщил об издевательствах со стороны ВСУ Освобожденный боец НМ ДНР Клинов сообщил об издевательствах СБУ над пленными РИА «Новости»

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Сотрудники Службы безопасности Украины вели себя жестко в обращении с военнопленными, регулярно пытая и нанося физически увечья. Об этом РИА «Новости» сообщил освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики Артур Клинов.

«Если находишься вместе с сотрудниками СБУ, то находишься в напряжении постоянном. Получаешь от них „крымский загар“, наручники как надо затянут, на голову пакет наденут. Постоянно в напряжении пребывали, и нервном состоянии», — сообщил он.

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Клинов объяснил, что «крымским загаром» называли сильный удар сзади по спине, оставляющий огромный след на теле в виде гематомы.

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По его словам, работники СБУ вели на допрос пленных с скрепленными руками за спиной, в полусогнутом положении. Защититься или минимизировать последствия удара по спине оказалось невозможно.

«Они всегда приходили допрашивать в масках. Пытались запугать угрозами, напрячь психологически, в напряжении держали. Пытали током через тех, кто не договорил что-то», — добавил боец.

Ранее Клинов сообщал, что сотрудники СБУ регулярно практиковали пытки электричеством на тех пленных, чьи показания отличались от остальных.