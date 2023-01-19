Эксклюзив 19 января 2023, 15:00 Освобождение Соледара оставило ВСУ в Артемовске без помощи Политолог Кошкин: взятие Соледара отрезало пути снабжения ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Находящиеся в Артемовске украинские военные оказались в сложной ситуации после того, как Соледар перешел под контроль Вооруженных сил России. Все логистические пути для поставок вооружения, боеприпасов и даже продовольствия ВСУ оказались отрезаны. Об этом «360» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал заявление бывшего советника главы Пентагона, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, который отметил, что все резервы украинских войск, предназначенные для контрнаступления уничтожены.

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«Резервы — это потенциал и ресурс, который помог бы украинским войскам активно проявлять себя в условиях обороны. Они могли бы делать вылазки, прорываться и так далее. Но теперь у них все кончилось, а новой помощи доставить им не могут. Они остались отрезаны и даже поговаривают, что их хотят смести», — заявил Кошкин.

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По прогнозу полковника Макгрегора, удержать Артемовск украинские войска, потерявшие большую часть личного состава и все резервы, долго не смогут. Он не исключил, что город перейдет под контроль России через две или три недели.