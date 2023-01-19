Мир 19 января 2023, 11:51 Экс-советник главы Пентагона спрогнозировал освобождение Артемовска через 2-3 недели Полковник Макгрегор: резервы ВСУ для контрнаступления уничтожили под Артемовском РИА «Новости»

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Украинские военные лишись резервов, которые готовили для контрнаступления на юге, их уничтожили под Артемовском, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Запись комментария военного появилась на его YouTube-канале.

По словам Макгрегора, Артемовск стал для ВСУ огромной кровавой баней. В этом городе украинские военные сосредоточили примерно 14-15 бригад по четыре тысячи человек, уточнил он.

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«Все они теперь отведены, за исключением двух или трех. Они потеряли 70% состава», — подчеркнул экс-советник.

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Макгрегор обратил внимание на продолжающееся освобождение населенных пунктов вокруг Артемовска.

«Соледар попал в руки россиян. Позицию в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) сложно удержать, он скоро падет», — добавил полковник.

По его прогнозу, российские силы освободят Артемовск в ближайшие две-три недели.

«Украинцы пытались создать резервы для наступления на юге, в Херсоне, но эти резервы теперь потеряны в Бахмуте», — констатировал он.

Теперь, по его словам, у ВСУ осталось 140–150 тысяч человек, способных вести боевые действия.