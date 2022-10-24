Электроэнергия не пропадет у оставшихся на правом берегу жителей Херсонщины | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 02:17 Электроэнергия не пропадет у оставшихся на правом берегу жителей Херсонщины «Херсоноблэнерго»: отключать правобережную часть Херсона от электроэнергии не планируется РИА "Новости"

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«Херсоноблэнерго» не планирует отключать потребителей Херсона и правобережной Херсонской области от электроэнергии. Об этом сообщили представители компании в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что принудительного отключения не будет. Однако возможны поломки.

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«Поломки возможны, и время починки может занимать больше времени, нежели обычно, так как внедрен режим военного положения», — добавили в компании.

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Так также напомнили, что продолжается переправка жителей Херсона на другой берег Днепра — на безопасную территорию.

«Кто остался в городе Херсон и на правобережье Херсонской области, должен понимать, что подвергает риску свою жизнь и должен эвакуироваться», — подчеркнули представители «Херсоноблэнерго».

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов доложил обстановку на вечер 23 октября. Он сообщил, что все атаки ВСУ на Херсонском направлении отбиты. Ситуация, по его словам, стабильная.