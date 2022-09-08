ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР | 360°

Важное 08 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР Минобороны России сообщило об уничтожении ракетных складов ВСУ

Читать 360tv в

Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожской области, ДНР и под Балаклеей Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области», — рассказал он.

Реклама

Конашенков отметил, что у населенного пункта Белая Криница Николаевской области была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе Маломихайловки Днепропетровской области — радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Реклама

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором бойцы ВДВ остановили прорыв подразделений украинских войск. Российские военнослужащие уничтожили группу пехоты ВСУ.

0 0 0 0 0 0