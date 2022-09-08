ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении ракетных складов ВСУ

Читать 360tv в

Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожской области, ДНР и под Балаклеей Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области», — рассказал он.

Реклама

Конашенков отметил, что у населенного пункта Белая Криница Николаевской области была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе Маломихайловки Днепропетровской области — радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Реклама

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором бойцы ВДВ остановили прорыв подразделений украинских войск. Российские военнослужащие уничтожили группу пехоты ВСУ.

Минобороны РФ

Военные

ВСУ

Оружие

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама