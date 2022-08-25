«Опередил приход войны на нашу землю». Михалков назвал спецоперацию беспрецедентным шагом

Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы избежать большого количества жертв. Она пошла на беспрецедентный шаг, позволив называть себя агрессором в обмен на спасение людей, и нужно объяснять это детям. Такой совет дал на заседании Форума педагогов Подмосковья кинорежиссер Никита Михалков.

«Дело не в том, что мы хотим защитить других. Мы обязаны защитить себя. У нас нет другого выхода. То, что произошло 24 февраля, было единственным шагом, который опередил приход крови и войны на нашу землю», — сказал он.

В подтверждение этому военные нашли документы с датами запланированных нападений, указаниями войск и маршрутов наступления. Никита Михалков заявил, что если бы Россия позволила Украине напасть первой, то было бы намного больше жертв. В этом случае боевые действия происходили бы в жилых кварталах, среди мирных жителей, детей и стариков.

Мы пошли на беспрецедентный шаг, беря на себя ответственность и давая возможность нашим друзьям называть нас агрессорами, узурпаторами, оккупантами и так далее. Это надо понимать. И это надо внедрять в сознание детей Никита Михалков кинорежиссер.

Позицию тех, кто не поддержал проведение спецоперации, кинорежиссер объяснил отсутствием представления о том, как в течение восьми лет убивали жителей Донбасса.