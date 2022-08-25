«Опередил приход войны на нашу землю». Михалков назвал спецоперацию беспрецедентным шагом
Михалков объяснил, почему Россия начала спецоперацию превентивно
Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы избежать большого количества жертв. Она пошла на беспрецедентный шаг, позволив называть себя агрессором в обмен на спасение людей, и нужно объяснять это детям. Такой совет дал на заседании Форума педагогов Подмосковья кинорежиссер Никита Михалков.
«Дело не в том, что мы хотим защитить других. Мы обязаны защитить себя. У нас нет другого выхода. То, что произошло 24 февраля, было единственным шагом, который опередил приход крови и войны на нашу землю», — сказал он.
В подтверждение этому военные нашли документы с датами запланированных нападений, указаниями войск и маршрутов наступления. Никита Михалков заявил, что если бы Россия позволила Украине напасть первой, то было бы намного больше жертв. В этом случае боевые действия происходили бы в жилых кварталах, среди мирных жителей, детей и стариков.
Мы пошли на беспрецедентный шаг, беря на себя ответственность и давая возможность нашим друзьям называть нас агрессорами, узурпаторами, оккупантами и так далее. Это надо понимать. И это надо внедрять в сознание детей
Никита Михалков
кинорежиссер.
Позицию тех, кто не поддержал проведение спецоперации, кинорежиссер объяснил отсутствием представления о том, как в течение восьми лет убивали жителей Донбасса.