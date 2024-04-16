Спецоперация 16 апреля 2024, 17:05 Оперативный кризис. ВСУ оказались в крайне тяжелой ситуации в Часовом Яре Аналитик Меркурис заявил о тяжелом положении ВСУ в Часовом Яре РИА «Новости»

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Украинские военные оказались в крайне тяжелом положении в Часовом Яре. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

По его словам, об очень серьезной ситуации на фронтах говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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«Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая. <…> Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом», — заявил Меркурис.

Транспортные линии, связанные с городом, постоянно находятся под давлением российских дронов, авиации и артиллерии. В результате продвижение ВСУ стало крайне опасным.

Российские военные могут освободить оставшиеся 45 городов Донбасса, заявлял Меркурис. С начала года ВС России установили в зоне СВО контроль над территорией общей площадью в 403 квадратных километра.

Главком ВСУ Сырский признал, что российская армия имеет шестикратное превосходство над украинскими войсками, сообщал RT.