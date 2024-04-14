Мир 14 апреля 2024, 23:13 Еще 45 городов. Зеленского предупредили, что будет с Украиной Эксперт Меркурис: Россия освободит в Донбассе еще 45 городов РИА «Новости»

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Российские военные могут освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. Таким прогнозом британский аналитик Александр Меркурис поделился в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Еще остается 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что захватывают их один за другим. Этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому», — сказал он.

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Меркурис указал на сокращение числа оставшихся городов в центральном Донбассе, а театр военных действий становится более открытым.

По данным Минобороны, с начала 2024 года ВС России установили в зоне спецоперации контроль над территорией общей площадью в 403 квадратных километра. За март российская армия выбила ВСУ из пяти населенных пунктов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.