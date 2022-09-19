ООН призвала Россию и Украину обменять всех военнопленных | 360°

Все новости

Мир

19 сентября 2022, 09:28

Шесть человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрела ВСУ

Подмосковье

19 сентября 2022, 09:28

Еще 24 предприятия Подмосковья получат гранты на пополнение оборотных средств

Реклама

Спецоперация

19 сентября 2022, 09:16

«Поняли, что победы с Зеленским не будет». Спикер Госдумы объяснил смену позиции США и ЕС по переговорам

Спецоперация

19 сентября 2022, 08:53

Российский разведчик рассказал о серьезной подпитке ВСУ со стороны Запада

Деньги

19 сентября 2022, 08:51

Минпромторг оценил объем параллельного импорта к концу года

Мир

19 сентября 2022, 08:49

Европе предрекли приостановку промышленных производств при отказе от российского газа

Мир

19 сентября 2022, 08:48

Россия заявила, что не будет вводить ответные визовые ограничения

Спецоперация

19 сентября 2022, 08:43

Жители Соледара отказались подчиняться украинским властям и бежать из города

Происшествия

19 сентября 2022, 08:40

Восемь человек отравились аммиаком из-за утечки в здании Новосибирского хладокомбината

Спецоперация

19 сентября 2022, 08:09

ООН призвала Россию и Украину обменять всех военнопленных

Генсек ООН Гутерриш призвал Украину и Россию обменять пленных в формате «всех на всех»

Читать 360tv в

России и Украине следует обменять всех военнопленных, чтобы уменьшить их страдания. Однако это решение останется за российской и украинской сторонами, заявил в интервью РИА «Новости» генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он назвал обмен военнопленными «позитивной вещью», так как он уменьшит страдания самих бойцов и их семей.

Реклама

«Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен „всех на всех“, чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — сказал Гутерриш.

Реклама

Однако обычно ООН не участвует в организации обмена, это задача Международного комитета Красного Креста. Генсек рассчитывает, что стороны сами достигнут как можно более широкой договоренности по этому вопросу.

Гутерриш признал, что до подписания мирового соглашения еще далеко. Обе страны верны своей позиции, вести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским было бы сложно. Тем не менее Генсек ООН назвал важной задачей создать в соответствии с уставом организации и международным правом базу для мирного соглашения.

Военные

Армия

ООН

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама