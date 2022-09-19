ООН призвала Россию и Украину обменять всех военнопленных | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 08:09 Поделиться Telegram

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Viber ООН призвала Россию и Украину обменять всех военнопленных Генсек ООН Гутерриш призвал Украину и Россию обменять пленных в формате «всех на всех» РИА Новости

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России и Украине следует обменять всех военнопленных, чтобы уменьшить их страдания. Однако это решение останется за российской и украинской сторонами, заявил в интервью РИА «Новости» генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он назвал обмен военнопленными «позитивной вещью», так как он уменьшит страдания самих бойцов и их семей.

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«Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен „всех на всех“, чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — сказал Гутерриш.

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Однако обычно ООН не участвует в организации обмена, это задача Международного комитета Красного Креста. Генсек рассчитывает, что стороны сами достигнут как можно более широкой договоренности по этому вопросу.

Гутерриш признал, что до подписания мирового соглашения еще далеко. Обе страны верны своей позиции, вести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским было бы сложно. Тем не менее Генсек ООН назвал важной задачей создать в соответствии с уставом организации и международным правом базу для мирного соглашения.

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