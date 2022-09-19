Перспективы переговоров Путина и Зеленского оценили в ООН | 360°

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Перспективы переговоров Путина и Зеленского оценили в ООН

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Перспективы переговоров Путина и Зеленского оценили в ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил перспективы переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Свое мнение генсек международной организации высказал в интервью РИА «Новости».

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Гутерриш отметил, что, по его мнению, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с уставом ООН, международным правом.

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