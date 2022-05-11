Попавшие в плен к украинским военным люди подвергаются серьезным пыткам. Информация, подтверждающая эти факты, оказалась в распоряжении ООН. Об этом в беседе с изданием The Hill заявила глава Мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Она подчеркнула, что речь идет о жестоком обращении с попавшими в плен российскими солдатами.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром со стороны Вооруженных сил Украины военнопленных, принадлежащих российским вооруженным силам», — заявила Богнер.

Она подчеркнула, что такие действия нарушают все нормы международного гуманитарного права. Все подобные случаи требуют тщательного расследования.

«Лучший способ положить конец нарушениям, которые мы задокументировали, — это прекратить боевые действия. Однако пока они продолжаются и пока они длятся, стороны при проведении операций должны постоянно заботиться о том, чтобы щадить гражданское население, гражданских лиц и гражданские объекты», — подчеркнула Богнер.

О жестокости боевиков националистических батальонов Украины ранее заявил бывший французский военный Андриан Боке, который три недели находился на передовой. Он подчеркнул, что европейские СМИ никак не освещают эту проблему.