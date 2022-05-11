Побывавший на Украине отставной французский военный рассказал о жестокости ВСУ

Восстановившийся после паралича ног бывший французский военный Андриан Боке провел на Украине три недели и стал свидетелем жестокости и зверств боевиков-националистов. Он поделился своим рассказом в эфире радиостанции Sud Radio. Бывший стрелок отметил, что в европейских СМИ все подобные факты никак не освещаются.

Боке отметил, что все видеозаписи, на которых боевики националистического батальона «Азов»* издеваются над пленными, подлинные. Он подчеркнул, что стал свидетелем, когда захваченным российским военным простреливали колени, а если в руках украинских боевиков оказывались офицеры, то их сразу убивали выстрелом в голову.

«Что меня шокирует, так это то, что Европа вооружает неонацистов. Мы не говорим об этом, но достаточно просто внимательно посмотреть и увидеть символы, которые использовались в фашистской Германии. Власти Украины не видят в этом проблемы», — заявил Боке.

Он подчеркнул, что не мог ничего сделать, чтобы оказать помощь пострадавшим, так как выступал только в качестве наблюдателя. Бывший военный отметил, что сохранил несколько кадров с военными преступлениями украинских боевиков и намерен использовать их в будущем.

Он подчеркнул, что украинские военные прячут в жилых домах боеприпасы, не сообщая об этом жителям. Фактически их используют в качестве живого щита.

Как сообщила «Газета.ru», француз подчеркнул, что события в Буче оказались инсценировкой. Тела якобы погибших привезли из других мест, где разместили таким образом, чтобы снять шокирующие кадры.

*«Азов» — запрещенная в России националистическая боевая организация.