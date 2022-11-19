Спецоперация 19 ноября 2022, 16:24 ООН изучит кадры с убитыми российскими военнопленными боевиками ВСУ Представитель ООН Тросселл: организация изучит видео с убитыми ВСУ российскими пленными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получила в распоряжение кадры с убитыми российским военнопленными боевиками ВСУ. Организация изучает видеозаписи, сообщила РИА «Новости» сотрудница пресс-службы Элизабет Тросселл.

Она прокомментировала реакцию ООН на видео с убитыми пленными российскими военными, которые лежали на земле в крови.

Реклама

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала Тросселл.

Реклама

Российские Минобороны сообщило, что украинские боевики специально расстреляли попавших в плен 10 российских военных. Кадры с убийством ВСУ военнослужащих распространились в Сети. Предположительно, случившееся произошло в Макеевке. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал это демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» заявил, что военнослужащие ВС России возьмут на карандаш подразделение 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которое причастно к расстрелу военнопленных.