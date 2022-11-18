Эксклюзив 18 ноября 2022, 12:57 «В живых оставлять не будут». ВС России уничтожат украинских солдат, расстрелявших военнопленных Эксперт Борзенко: казнивших российских пленных бойцов ВСУ не станут оставлять в живых

Читать 360tv в

Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ казнили не менее 11 российских военнопленных, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военнослужащие ВС России возьмут на карандаш это подразделение, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, теперь совершивших это преступление точно не оставят в живых.

Борзенко напомнил, что военнопленных следует содержать в строгом соответствии с международными конвенциями. К ним должен быть доступ врачей, пленных должны кормить и выводить на свежий воздух.

Реклама

Расстрел российских пленных является преступлением, отметил журналист.

Реклама

«У нас нет смертной казни, так что если их, допустим, поймают — их должны судить, и они получат 20 или 25 лет, максимальный срок по российскому законодательству», — подчеркнул собеседник «360». Он добавил, что это официальная позиция. Но есть и другая.

Согласно ей, украинских военных, которые казнили пленных, возьмут на заметку. По мнению Борзенко, бойцы ВС России будут уничтожать солдат из этой бригады ВСУ.

«Думаю, теперь возьмут на заметку это подразделение, и никого из него в живых оставлять не будут. Расстрел пленных — это карма для тех, кто это сделал. Эти ребята поставили штамп в своих документах. Подписали себе смертный приговор. Либо они погибнут в бою, либо их возьмут в плен и ликвидируют — за расстрелянных ребят», — резюмировал Борзенко.

Украинские военные устраивают расправы не только над российскими пленными. Недавно бойцы ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев. По словам аналитика Константина Сивкова, такие приемы стали нормой в армии противника.