03 июля 2023, 19:07
Германия передаст ВСУ новую партию танков Leopard
Глава Минобороны ФРГ Писториус: танки Leopard в ближайшие недели поступят на Украину
Вооруженные силы Украины получат десятки танков Leopard в ближайшее время. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью изданию Rzeczpospolita.
«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, которые предоставили Германия и Дания», — сказал он.
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По словам министра, в новый пакет военной помощи вошли дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Общая сумма пакета составит 2,7 миллиарда евро.
Также Писториус напомнил, что Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники среди других стран-союзниц.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что крылатые ракеты дальнего действия Taurus не будут поставлять Украине из ФРГ. Это связано с опасениями немецких властей, что киевский режим начнет использовать их для ударов по территории России.
Правительство Швейцарии отклонило заявку компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию. Как отмечалось в заявлении Федерального совета страны, такая сделка противоречит Закону о военной технике.
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