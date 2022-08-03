Минобороны назвало сроки завершения строительства новых домов в Мариуполе

Военно-строительный комплекс Минобороны России продолжает строительство и реконструкцию жизненно важных зданий, пострадавших от бомбежек ВСУ. О ходе и завершении работ рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что в Мариуполе осенью закончится возведение нового микрорайона из 12 домов на 1011 квартир, а уже в сентябре в городе откроется многофункциональный медицинский центр на 60 коек.

Также в сентябре завершатся работы по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила».

До конца года в Мариуполе также появятся административно-спасательный центр МЧС и патологоанатомический корпус с отделением судебно-медицинской экспертизы.

В Луганске к октябрю завершат строительство многофункционального медицинского центра на 200 коек, в Ровеньках Луганской Народной Республики проведут водовод протяженностью более 40 километров.

О строительстве многофункционального медицинского центра в Мариуполе говорил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Также российский лидер дал поручение включить в план по восстановлению Донецка возведение перинатального центра. Он должен заменить старое здание, которое сильно пострадало во время обстрелов.