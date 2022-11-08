Девять диверсантов СБУ задержали в Херсонской области | 360°

08 ноября 2022, 09:53
Девять диверсантов СБУ задержали в Херсонской области
ФСБ сообщила о задержании девятерых диверсантов СБУ в Херсонской области
Девять участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в Херсонской области, задержали в регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, преступники собирались совершить теракты против высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области.
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Все девять задержанных диверсантов при проверке оказались гражданами Украины. Личности их кураторов уже установлены. Это сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. Они скрываются за пределами РФ, заключили в ведомстве.
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ФСБ
Ситуация в Херсоне
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