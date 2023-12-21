21 декабря 2023, 13:16
Около 1,5 тысячи военных объектов Украины поразили высокоточным оружием
Герасимов: почти 1,5 тыс. военных объектов Украины поразили высокоточным оружием
Вооруженные силы России поразили высокоточным оружием почти 1,5 тысячи военных объектов на Украине, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе. Его слова привела пресс-служба Минобороны.
«Для достижения целей спецоперации высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения», — сказал генерал.
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По его словам, одним из результатов ударов российских военных по этим объектам стало снижение объема производства продукции ВПК Украины.
Герасимов назвал важным вклад авиации и беспилотников в решение задач спецоперации на Украине. Он отметил, что самолеты и вертолеты ВС России совершили тысячи вылетов, в ходе которых поражали склады с боеприпасами, укрепления противника. Операторы беспилотников вели разведку, помогая находить новые цели для атак.
ВСУ
Россия
Украина
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