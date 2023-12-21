Спецоперация 21 декабря 2023, 13:16 Около 1,5 тысячи военных объектов Украины поразили высокоточным оружием Герасимов: почти 1,5 тыс. военных объектов Украины поразили высокоточным оружием РИА «Новости»

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Вооруженные силы России поразили высокоточным оружием почти 1,5 тысячи военных объектов на Украине, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе. Его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Для достижения целей спецоперации высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения», — сказал генерал.

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По его словам, одним из результатов ударов российских военных по этим объектам стало снижение объема производства продукции ВПК Украины.

Герасимов назвал важным вклад авиации и беспилотников в решение задач спецоперации на Украине. Он отметил, что самолеты и вертолеты ВС России совершили тысячи вылетов, в ходе которых поражали склады с боеприпасами, укрепления противника. Операторы беспилотников вели разведку, помогая находить новые цели для атак.