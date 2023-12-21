Спецоперация 21 декабря 2023, 13:22 Герасимов отметил вклад авиации и беспилотников в решение задач в зоне СВО Герасимов: авиация вносит большой вклад в решение задач в зоне спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Авиация играет важную роль при решении задач в зоне специальной военной операции. На это указал начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.

«Большой вклад в решение задач объединенной группировки войск вносят оперативно-тактическая и армейская авиация», — отметил первый замминистра обороны.

Реклама

По его словам, авиацию в зоне СВО используют круглосуточно в простых и сложных погодных условиях. Ее применяют для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач, уточнил Герасимов.

С начала спецоперации самолеты и вертолеты ВС России совершили тысячи боевых вылетов, сообщил генерал армии. Начальник Генштаба заявил, что российская авиация каждый день наносит удары по штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами противника, а также местам расположения личного состава Вооруженных сил Украины.

Герасимов добавил, что неотъемлемой частью боевых действий стало использование беспилотников. Приемы и способы применения дронов в зоне спецоперации постоянно совершенствуются, отметил первый замминистра обороны.

«С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения», — рассказал генерал армии.

БПЛА также используют для поражения объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники, подытожил начальник Генштаба.

Во время брифинга Герасимов назвал главную задачу ВС России в зоне СВО в уходящем году. По словам генерала, ею стало отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ.