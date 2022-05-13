13 мая 2022, 22:55
Переданные Украиной польские танки оказались некачественными
Прилепин сообщил о жалобах украинцев на польские танки Т-72
Получившие польские танки Т-72 украинские боевики во время столкновений в районе Изюма и Харькова потеряли сразу 18 машин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин со ссылкой на сообщение украинцев.
В сообщении говорится, что переданные Польшей танки оказались некачественными. У них слабая броня и неисправные прицельные системы, поэтому против современных российских боевых машин они оказались полностью бесполезны.
О предоставлении Украине польских танков в конце апреля заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. При этом он не стал уточнять ни модели, ни количество боевых машин.