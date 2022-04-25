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    25 апреля 2022, 21:20

    Польский премьер подтвердил передачу танков Украине

    Премьер-министр Польши Моравецкий подтвердил передачу танков Украине

    Дарья Бунякова

    Польские власти предоставили танки украинской стороне. Информацию о передаче военной техники подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Польский премьер подтвердил передачу танков Украине

    Польский премьер утвердительно ответил на вопрос ведущего телеканала Polsat об отправке танков на Украину. При этом Моравецкий не стал сообщать никаких деталей и подробностей о предоставлении украинским военнослужащим бронетехники.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил «360», что поставляемая Западом бронетехника может столкнуться на Украине с проблемой обслуживания и нормального функционирования. Причина в том, что украинские военные стали испытывать сильный снарядный голод, а российские войска продолжают уничтожать украинские склады с горюче-смазочными материалами.

    Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, только за 25 апреля российские военные уничтожили 82 украинских военных объекта. ВСУ лишились четырех командных пунктов, двух складов горючего и 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники.