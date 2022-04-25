Польский премьер подтвердил передачу танков Украине

Польские власти предоставили танки украинской стороне. Информацию о передаче военной техники подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский премьер утвердительно ответил на вопрос ведущего телеканала Polsat об отправке танков на Украину. При этом Моравецкий не стал сообщать никаких деталей и подробностей о предоставлении украинским военнослужащим бронетехники.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил «360», что поставляемая Западом бронетехника может столкнуться на Украине с проблемой обслуживания и нормального функционирования. Причина в том, что украинские военные стали испытывать сильный снарядный голод, а российские войска продолжают уничтожать украинские склады с горюче-смазочными материалами.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, только за 25 апреля российские военные уничтожили 82 украинских военных объекта. ВСУ лишились четырех командных пунктов, двух складов горючего и 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники.