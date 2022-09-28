«Настрой боевой!» Огневую подготовку мобилизованных в Хабаровском крае показали на видео | 360°

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«Настрой боевой!» Огневую подготовку мобилизованных в Хабаровском крае показали на видео

Минобороны РФ показало огневую подготовку мобилизованных в Хабаровском крае

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Военнослужащие запаса, мобилизованные в ряды Вооруженных сил в Хабаровском крае, приступили к боевой и тактической подготовке перед отправкой в зону специальной операции на Украине. Кадры обучения показала пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие, прибывшие из запаса, выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова.

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«Проводятся занятия по тактической и боевой подготовке, вождению машин, в комплексе по отработке нормативов по РХБЗ, инженерной подготовке и подготовке по связи», — сообщил старший руководитель группы стрельбы Иван.

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Боевую стрельбу из вооружения БМП-2 выполняют наводчики-операторы, прибывшие в войска в ходе частичной мобилизации. Стрельба по мишеням ведется на дистанции до 1200 метров.

«Мы постоянно готовимся. Настрой боевой, до конца, до победы. Победа будет за нами! У меня много знакомых попали под мобилизацию, всем желаю удачи, все будет хорошо», — добавил старший наводчик Никита.

Накануне стало известно, что мобилизованным россиянам сохранят стаж и рабочие места.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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