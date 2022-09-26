Частичная мобилизация в России: что будет с работой | 360°

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Мобилизованным россиянам сохранят рабочие места с приостановкой договора

Минтруда рассказало о сохранении рабочих мест мобилизованных с приостановкой договора

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Рабочие места и трудовой стаж мобилизованных россиян сохранятся, а действие трудовых договоров приостановится. Об этом в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты России сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Для приостановки трудового договора работник должен передать в отдел кадров копию повестки о призыве по мобилизации. На основании этого документа работодатель выпустит приказ о приостановки действия трудового договора.

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Оплату сотрудник получит за все отработанные дни не дожидаясь для оклада. Рабочее место сохранится за мобилизованным сотрудником даже при условии, что по трудовому договору он находился на испытательном сроке. После возвращения сотрудник сможет вернуться к своим обязанностям на прежних условиях. Срок приостановки действия трудового договора включается в стаж работника.

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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные россияне получат право досрочно выйти на пенсию, а также все социальные гарантии, которые получают военные контрактной службы. Она подчеркнула, что все необходимые поправки в законодательство правительство уже подготовило и внесло на рассмотрение в Госдуму.

Частичная мобилизация в РФ

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