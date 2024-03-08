Спецоперация 08 марта 2024, 12:29 Офицер из Тувы стал Героем России после разгрома колонны ВСУ Лейтенант Чулдун-Оол стал Героем России после уничтожения колонны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уничтожившему колонну ВСУ военнослужащему из Тувы Чалыму Чулдум-Оолу присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«У Тувы еще один герой!» — написал он.

Реклама

Военный одним из первых выявил колонну из пяти автомобилей противника и уничтожил две машины выстрелами из гранатомета. Затем офицер с помощью подчиненных разбил отряд противника, а из стрелкового оружия лично уничтожил около 10 украинских боевиков. Чулдум-Оол в бою проявил смелость и мужественность.

Ранее звание Героя России получил майор Николай Соболев из Якутии. Он стал шестым жителем региона, удостоенным высшей награды с начала спецоперации. Офицер за службу также получил два ордена «За мужество» и медаль «За отвагу».