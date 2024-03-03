Армия 03 марта 2024, 14:57 Число Героев России в Якутии с начала спецоперации выросло до шести человек Майор Соболев стал шестым Героем России из Якутии с начала спецоперации РИА «Новости»

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Звание Героя России получил житель Якутии майор Николай Соболев. Он стал шестым жителем региона, удостоенным высшей награды страны с начала проведения спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Айсен Николаев.

Он добавил, что указ о награждении земляка за проявленное мужество на фронте подписал президент России Владимир Путин.

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«Шестой якутянин удостоен высшей награды страны за время специальной военной операции! Указом президента Российской Федерации якутянину — майору Николаю Соболеву — присвоено звание Героя Российской Федерации», — написал Николаев.

Глава региона добавил, что офицер окончил школу № 3 в Якутске и занимался в военно-спортивном клубе имени Владислава Фелькера. После окончания среднего учебного заведения юноша связал жизнь с военной службой и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского.

В специальной военной операции майор Соболев принимал участие с самого начала. За свою службу получил два ордена «За мужество» и медаль «За отвагу». Теперь у офицера также есть Звезда Героя.

В конце декабря президент России Владимир Путин после церемонии награждения военнослужащих званиями Героев России приказал предоставить им отпуск.

В ходе общения он узнал, что военные давно не видели родных, и добавил, что как Верховный главнокомандующий принял решение, что им необходимо отдохнуть.