09 мая 2023, 16:10
Офис Зеленского призвал не сравнивать контрнаступление ВСУ с битвой за Средиземье
Советник Подоляк призвал не считать контрнаступление ВСУ решающим в зоне СВО
Предстоящее контрнаступление украинских боевиков нельзя считать решающим фактором, который способен определить исход конфликта с Россией. Об этом агентству УНИАН заявил советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк.
«Часто слышу, что при обсуждении итогов контрнаступления украинских военных обсуждается сценарий, словно это какой-то голливудский фильм или битва за Средиземье», — сказал он.
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Подоляк подчеркнул, что результативность атаки зависит от многих событий, поэтому нельзя говорить, что контрнаступление ограничится единственным сражением.
«С учетом масштаба и интенсивности боевых действий, с учетом вкладываемых Россией ресурсов, в том числе и мобилизованных, здесь необходим целый ряд мер», — добавил советник офиса президента.
Глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что контрнаступление ВСУ уже началось. По его словам, националисты начали «рвать фланги» обороны на Артемовском направлении.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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