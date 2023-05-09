Спецоперация 09 мая 2023, 16:10 Офис Зеленского призвал не сравнивать контрнаступление ВСУ с битвой за Средиземье Советник Подоляк призвал не считать контрнаступление ВСУ решающим в зоне СВО РИА «Новости»

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Предстоящее контрнаступление украинских боевиков нельзя считать решающим фактором, который способен определить исход конфликта с Россией. Об этом агентству УНИАН заявил советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк.

«Часто слышу, что при обсуждении итогов контрнаступления украинских военных обсуждается сценарий, словно это какой-то голливудский фильм или битва за Средиземье», — сказал он.

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Подоляк подчеркнул, что результативность атаки зависит от многих событий, поэтому нельзя говорить, что контрнаступление ограничится единственным сражением.

«С учетом масштаба и интенсивности боевых действий, с учетом вкладываемых Россией ресурсов, в том числе и мобилизованных, здесь необходим целый ряд мер», — добавил советник офиса президента.

Глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что контрнаступление ВСУ уже началось. По его словам, националисты начали «рвать фланги» обороны на Артемовском направлении.