Мир 19 мая 2023, 02:51 Украине предрекли «ужасное лето» из-за контрнаступления Посол Украины Пристайко: ВСУ ждет «ужасное лето» из-за потерь от контрнаступления РИА «Новости»

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Анонсированное контрнаступление может обернуться для Украины «ужасным летом» из-за потенциальных потерь личного состава ВСУ, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. В интервью телеканалу ITV он рассказал, что пристальное внимание Запада оказывает давление на украинских военных.

Дипломат рассказал, что Украине тяжело сражаться со страной, которая больше нее в 16 раз. По словам Пристайко, власти понимают, что контрнаступление может унести тысячи жизней бойцов ВСУ.

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«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето, и цена (которую заплатит Украина — прим. ред.) ужасна», — отметил дипломат.

Он пожаловался, что повышенное внимание к контрнаступлению ВСУ слишком сильно давит на военных. Пристайко отметил — президент Владимир Зеленский посетил несколько европейских стран, чтобы получить как можно больше поддержки перед планируемой атакой.

ВСУ давно были готовы к контрнаступлению, однако работа российских разведчиков нарушила планы Украины, заявил военкор Александр Коц. Он добавил, что сыграло свою роль и уничтожение оружия, поставляемого странами Запада.