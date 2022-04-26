Офис Гутерреша: Путин согласился на привлечение ООН и МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали»

Президент РФ Владимир Путин дал согласие на участие специалистов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирного населения с территории комбината «Азовсталь». Вопрос предстоит обсудить с российским Минобороны.

С таким заявлением выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, слова которого привело РИА «Новости».

«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода „Азовсталь“ в Мариуполе» — сказал он.

Ситуацию, по словам Дюжаррика, будут обсуждать в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в беседе с Владимиром Путиным также подтвердил позицию ООН по Украине. Стороны говорили и о предложениях по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей с территории конфликта, в том числе из-за происходящего в Мариуполе.

ВС РФ неоднократно предлагали заблокированным в подвалах «Азовстали» украинским бойцам сложить оружие и сдаться. Российские военные находятся с ними в постоянном контакте.