Спецоперация 22 ноября 2022, 16:09 Одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке ликвидировали «Военное обозрение»: расстрелявшего российских военнопленных солдата ВСУ ликвидировали РИА «Новости»

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Один из тех, кто расстреливал российских военнопленных в Макеевке, возможно, ликвидирован. Об этом сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

Речь идет о старшем лейтенанте Романе Руснике. Он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу пока не было.

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Ранее в соцсетях опубликовали видео, где можно рассмотреть тела 11 российских военнопленных. Положение рук погибших свидетельствовало о том, что они были без оружия. В другом ролике зафиксировали, как солдаты выходили из здания с поднятыми руками.

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Минобороны РФ заявило, что украинские боевики намеренно убили пленных из России. Ведомство подчеркнуло, что это не единственное военное преступление ВСУ.

RT со ссылкой на бывшего солдата Украины написал, что стоявшие за расстрелом взятых в плен российских бойцов тесно сотрудничали с Североатлантическим альянсом. Мужчина добавил, что морпехи из США промывали мозги военнослужащим Украины.