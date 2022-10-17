Спецоперация 17 октября 2022, 08:50 Поделиться Telegram

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Viber Один из ударов по Киеву пришелся на здание «Укрэнерго» — СМИ «Украина.ру»: часть ударов по Киеву пришлась на здание «Укрэнерго»

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Утром 17 октября под атаку дронами-камикадзе попало здание «Укрэнерго», расположенное недалеко от центрального железнодорожного вокзала Киева. Информацию об этом сообщила местная военная администрация, сообщил портал «Украина.ру».

t.me/ukraina_ru/109000

В Telegram-канале военной администрации Киевской области призвали жителей украинской столицы оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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До этого председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе прогремел взрыв.

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Ранее 17 октября сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу. Она также начала работать и в Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях. Жителей попросили перейти в укрытия.

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