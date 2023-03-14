Спецоперация 14 марта 2023, 22:08 Очередной украинский рубеж обороны Артемовска рухнул — СМИ Немецкий журналист Репке: ключевое укрепление ВСУ в Артемовске рухнуло РИА «Новости»

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Очередной рубеж обороны Вооруженных сил Украины в Артемовске рухнул. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке в Twitter.

«Очередной украинский рубеж обороны в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) рухнул, и российские силы <…> вошли в северный промышленный квартал», — отметил журналист.

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По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» уже находятся на заводе «Востокмаш». Именно там в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский чествовал оборонявшие Артемовск подразделения ВСУ.

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Репке подчеркнул, что эта оборонительная система была «последней надеждой» бойцов киевского режима на создание прочной линии внутри города. Однако теперь у них нет даже этого.

«Россияне могут двигаться вперед улица за улицей», — добавил журналист.

Во вторник, 14 марта, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения расположились в непосредственной близости к администрации города. По его словам, в районе Артемовска постоянно находятся до 50 тысяч бойцов ВСУ. В черте самого города их от 12 до 20 тысяч.