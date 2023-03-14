Спецоперация 14 марта 2023, 18:56 Бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации Артемовска Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции вблизи администрации Артемовска РИА «Новости»

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Подразделения частной военной компании «Вагнер» заняли позиции в непосредственной близости к администрации Артемовска. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление в беседе с журналистами сделал российский предприниматель Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что сейчас в районе города постоянно находятся до 50 тысяч украинских военных, при этом на территории самого Артемовска их насчитывается от 12 до 20 тысяч.

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По его словам, такое скопление сил противника связано с подготовкой к контрнаступлению, чтобы нанести серьезные удары по группировке частной военной компании.

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«В районе Артемовска планы ВСУ на сегодняшний день — это четыре удара: два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку. Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК „Вагнер“ и таким образом те задачи, которые мы выполняем в Артемовске, свести к нулю», — заявил Пригожин.

Предприниматель добавил, что кроме ударов ВСУ готовы пригнать на место еще 20 тысяч военнослужащих, тем самым увеличив общую численность живой силы до 70 тысяч человек. Пригожин отметил, что Артемовск стал «местом, где встречаются армии».

Пока ВСУ продолжают удерживать Артемовск. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал город важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.