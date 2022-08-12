Член ВГА Запорожской области рассказал, что ВСУ обстреливают ЗАЭС западными ракетами

Армия Украины обстреливает территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) управляемыми снарядами западного производства. Такое заявление в эфире канала «Россия 24» сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые, — они летят туда, куда их отправляли», — сказал он.

Рогов сообщил, что один из боеприпасов ВСУ упал в 10 метрах от зоны хранения ядерного топлива. Представители ВГА Запорожской области пообещали в ближайшее время поделиться доказательствами факта атаки.

Ранее Рогов заявил, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ нанесли «некритические» повреждения инфраструктуре станции. Это его заявление процитировали «Известия». По его словам, уничтожена часть здания МЧС. На месте разрушений раньше находились пожарные и бригады. Это здание расположено около энергоблоков и корпусов атомной станции. Также Рогов отметил, что уровень радиации на ЗАЭС не выходит за рамки нормальных показателей.