Организованный ВС России гуманитарный коридор с территории «Азота» сорвался по вине ВСУ. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР. Его слова процитировал ТАСС.

«[Эвакуация] полностью сорвана противником. [Украинские военные] начали стрельбу, потом начал работать миномет, танк и, по всей видимости, [артиллерийская установка] «Нона», — сказал он.

Срыв гуманитарного коридора подтвердил ряд других представителей ЛНР. Официальный представитель НМ республики подполковник Андрей Марочко в эфире Первого канала сказал, что на территории «Азота» пока нет белых флагов, которые символизировали бы готовность сдаться. Также он отметил, что сегодня с завода вышел только один мирный житель. По его словам, в бомбоубежищах «Азота» сложилась ситуация, при которой люди пять дней люди не могли выйти за водой.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале также сообщил о срыве гумкоридора. Он поделился заявлением начальник гарнизоннной службы НМ республики Александра Никишина. Тот сказал, что ВСУ прицельно обстреливали зону эвакуации.

«В 8:10–8:20 уже начался, сначала минометный обстрел, конкретно работали по тому району, где мы стояли. Точка эвакуации была назначена возле ангара, туда начал работать миномет, после миномета через три-четыре минуты начал работать танк», — сказал Никишин.

Накануне украинская сторона попросила Россию организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения с «Азота» по направлению Лисичанска. ВС РФ согласились, но поменяли маршрут. Гумкоридор организовали на следующий день после обращения украинской стороны: 15 июня, с 08:00 до 20:00.