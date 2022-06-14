Представители Украины попросили ВС России организовать гуманитарный коридор с завода «Азот» в Лисичанск. Его откроют утром 5 июня, но по направлению в Сватово. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев сказал, что ВС России согласились вывезти гражданское население с территории завода «Азот».

«Для этого с 08:00 по московскому времени до 20:00 по московскому времени 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово», — сказал он.

Мизинцев отметил, что безопасный вывоз людей в сторону Лисичанска — такое направление запросила украинская сторона — невозможен. Он напомнил, что 13 июня был взорван последний мост через Северский Донец. Он связывал Северодонецк с Лисичанском. По словам Мизинцева, взрыв организовали по приказу украинских властей.

Он отметил, что просьба об организации гумкоридора поступила от украинской стороны. По его мнению, этот ход имеет «все признаки повторения мариупольского сценария».