Спецоперация 24 декабря 2022, 21:26 Обстрел Херсона назвали провокацией ВСУ с целью обвинить российских военных Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией ВСУ РИА «Новости»

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Удар по Херсону, который нанесли Вооруженные силы Украины 24 декабря, является провокацией с целью обвинить в гибели мирного населения российские войска. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бойцы ВСУ «совершили террористический обстрел» по центру города. В результате атаки погибли мирные жители.

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«Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооруженные силы Российской Федерации», — написал он.

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По его словам, обстрел вели блуждающими минометными подразделениями с севера и северо-запада Херсона. Сальдо назвал атаку мерзким и подлым приемом украинских боевиков.

Утром 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обстреле Херсона. В своих соцсетях он показал фото якобы с места происшествия. Глава страны подчеркнул, что удары нанесли в канун католического Рождества по центру города. По данным представителей киевского режима, пострадали 35 человек, еще около пяти погибли. Официального подтверждения этих данных от независимых источников не было.

Вечером 24 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что боевики ВСУ обстреляли здание Республиканского травматологического центра.